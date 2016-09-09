日職》台灣投手陳冠宇、郭俊麟雙雙下二軍

陳冠宇（左）、郭俊麟（右）昨天同場比賽接力登場，但今天一起下二軍。（資料照）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨晚才同場較量的台灣投手陳冠宇、郭俊麟，今天雙雙被球團降二軍，再度只剩野手陽岱鋼、吳念庭在一軍名單內。

郭俊麟6日重返一軍，昨天先發對戰羅德成績不佳，2.1局失4分（3分責失）苦吞先發三連敗，同場比賽中繼的陳冠宇1局，9月1日還開張本季第一場先發勝投，連2天中繼1局無失分，但還是被取消一軍登錄。

昨日被郭俊麟投出頭部觸身球的清田育宏，因腦震盪抹消登錄。而郭俊麟下二軍後，西武改登錄松本直晃和日本足球巨星同名的本田圭祐。