歡樂友緣女子公開賽》最後決戰 陳依妏大逆轉封后
2016/09/09 16:01
陳依妏逆轉贏得冠軍，賽後開心地親吻冠軍盃。（記者趙新天攝）
陳依妏（右）逆轉贏得冠軍，賽後從歡樂友緣球隊會長吳慧真手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／苗栗報導〕歡樂友緣女子公開賽今天進行最後決戰，原本落後5桿的陳依妏上演大逆轉，她打出生涯新低的65桿，逆轉封后。
陳依妏今天打下1個老鷹、6個博蒂和1個柏忌的65桿，3回合總計206桿，兩桿之差，力退泰國的薩娜朋和薩萊朋。這是她繼去年午餐會TPC菁英賽之後，職業生涯第2次贏得冠軍。
原本領先的業餘小將林子涵，最後1回合打不出想要的節奏，前9洞鐵桿失準，推桿也不進，她打出74桿，總計210桿並列第7，仍獲得業餘冠軍。
泰國女將蘇帕瑪先盛後衰，她在領先組最早衝出，靠著第3洞推進老鷹，躍居首席，前11洞她賺進4桿。沒想到第12洞跟昨天一樣，開球失擊偏左再次成了她的致命傷，這洞她吞下雙柏忌之後，較早出發的陳依妏已經逆轉領先，蘇帕瑪最後以209桿和姍娜翠、中國的石昱婷並列第4。
歡樂友緣高球隊的會長吳慧真賽後把冠軍盃頒給陳依妏，並宣布除了原本冠軍獎金54萬元，再加碼30萬元，讓陳依妏這場比賽大豐收。
陳依妏（右）逆轉贏得冠軍，賽後從歡樂友緣球隊會長吳慧真手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）
陳依妏（中）以低於標準桿10桿封后，其他選手上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）
林子涵的父親和妹妹特別帶了海報為她加油。（記者趙新天攝）
業餘小將林子涵看著她的博蒂推桿擦過洞口，滿臉失望。（記者趙新天攝）
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