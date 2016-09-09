和福原愛結婚引關注 江宏傑過去差點進入演藝圈

江宏傑小三時因為午休睡不著，被老師「寄養」在桌球隊，從此與桌球結下了不解之緣。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣桌球選手江宏傑與日本桌球選手福原愛被爆料已在本月初在東京登記結婚，2人婚事備受矚目，雖然先前有日本媒體報導稱2人「格差婚」（門不當戶不對），但2人不甩報導，依舊熱戀並順利開花結果。有媒體報導，長相帥氣的江宏傑過去曾一度有機會進入演藝圈，但他仍熱愛桌球，堅持走上職業桌球選手之路。

台灣桌球選手江宏傑與日本桌球選手福原愛登記結婚，婚事備受矚目。其實，外型亮眼的江宏傑過去曾一度差點進入演藝圈。（圖擷自網路）

綜合媒體報導，從國小3年級就開始打桌球的江宏傑，其實剛開始並不愛打球，只是因體力好，午休睡不著，被老師「寄養」在桌球隊，想不到意外啟發他的天分，在國內男桌界名氣僅次於莊智淵、陳建安，並與日本桌球選手福原愛墜入愛河、娶回美嬌娘。

事實上， 8年前江宏傑奪下菁英獎最佳男運動員後，狀況正好的他，卻因髖關節唇破裂，必須養傷，在媒體上曝光後引起主持人蔡康永的注意，來電詢問進入演藝圈的意願。

在蔡康永多次詢問之下，雙方才有接觸，蔡康永對江宏傑分析桌球界的未來發展，但也告訴江宏傑，如果出名的話，就必須犧牲自由，讓江宏傑最後仍選擇要繼續朝職業桌球選手之路邁進。