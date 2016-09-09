體育推手表揚 總統：結合政府與民間力量支持發展

總統蔡英文（左三）9日出席105年「體育推手獎」頒獎典禮，並與行政院政務委員張景森（右三）、教育部長潘文忠（左二）、體育署署長何卓飛（左ㄧ）、中華奧會主席林鴻道（右二）、中華民國體育運動總會會長張朝國（右一）等人主持聚焦儀式。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕一年一度的體育推手表揚典禮，在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，總統蔡英文特別親臨現場，她說：「希望結合政府與民間的力量，一起支持台灣體育發展。」

自98年起每年舉辦體育推手獎表揚活動，今年是第8年舉辦，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅3個等級與贊助類長期贊助獎，以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類特別獎」則以具有特殊具體事蹟或貢獻為表揚條件。

今年各界踴躍參與及推薦下，總收件數達52件，經過評審委員審慎查核後，共計有26個獲獎單位，其中包含贊助類29項、推展類10項。

本次獲獎單位中，台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等4家企業同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，其中在奧運期間提供選手醫療、復健協助的長庚醫療財團法人，也獲得贊助類金質獎。

蔡英文表示，體育推手功不可沒，可以提供贊助讓選手與教練無後顧之憂，或提供各種物資、醫療支持，是選手在體壇發光發熱不可或缺的幕後功臣。

總統蔡英文（左）9日出席105年「體育推手獎」頒獎典禮，並親自頒獎給台灣電力公司董事長朱文成（右）等多家獲得金質獎獎項的企業代表。（記者廖振輝攝）