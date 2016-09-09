2016長春PGA錦標賽》沈忠賢奪冠 獎金捐出助高球發展

沈忠賢（右）一路領先，贏得長春PGA錦標賽冠軍，賽後由名譽理事長謝敏男頒獎。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣長春職業高協理事長沈忠賢，今天在2016長春PGA錦標賽，以3回合總計209桿抱走冠軍，這是他睽違近6年的勝利，獲得30萬元獎金，他在頒獎典禮上宣布獎金全數捐給長春職業高協。

沈忠賢最後1回合打下3個博蒂、1個柏忌的70桿，連續3回合一路領先到底，2桿之差擊敗盧建順。

賽後沈忠賢表示，很久沒得過冠軍，這場比賽壓力很大，以前打球好壞起伏大，最近覺得愈來愈穩定，特別是切桿、推桿都有進步。沈忠賢上次奪冠已是2011年的南寶長春職業高球賽，距今已有5年多。

盧建順最後1回合打出5個博蒂、無柏忌的67桿，總計211桿名列第2。謝錦昇214桿排第3，林吉祥215桿獲得第4名。

超級長春組則由秦明鴻以兩回合145桿獲得冠軍，這他的職業首冠。謝敏男以147桿名列第2。許勝全148桿排名第3。