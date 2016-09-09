NBA》姚明名人堂謙遜致詞 歐尼爾幫穿西裝成經典畫面（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國「移動長城」姚明與歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）一同進入名人堂，致詞時姚明謙遜的表示，進到這裡，才感覺到自己的渺小。

「當我第一次走進名人堂長廊，看到這麼多的照片，才發現自己是如此渺小」，姚明表示，很早之前就曾聽說過這個（名人堂）地方，但一直沒有機會來走走，終於來到這裡，覺得心滿意足。

另一傳奇中鋒歐尼爾也同時入選，回憶兩人過去在球場上較勁，歐尼爾表示，曾被姚明連續蓋了3次火鍋，激起他的競爭慾望，致詞時也不忘稱讚，「姚明是一位很棒的球員，他有著7尺6吋（228公分）的身高，還有出色的技術」。

姚明則說，「歐尼爾對很多球員來說是個惡夢，對我而言，有時候也是，他是個很棒的競爭者，不斷促使我們進步。」

記者會中還出現一個難得的畫面，由於姚明身高太高，主持人無法幫他套上西裝，後來由歐尼爾協助，才順利穿上象徵榮耀的名人堂橘色西裝外套，歐尼爾還不忘幫他順好衣服，有趣之餘也展現球星間惺惺相惜的一面。

歐尼爾協助姚明套上西裝。（美聯社）

歐尼爾協助姚明套上西裝，兩人握手致意。（美聯社）