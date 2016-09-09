中職》中信兄弟感謝有你 主題日拋送練習球

中信兄弟「感謝有你」活動中秋節連假登場。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟年度最後一個主題日「For You感謝有你」將於中秋節連假9/17、18新莊棒球場登場。例行賽進入最後階段，球員們除了繼續衝刺，也要感謝一整年力挺的球迷。

2天主題日賽前由全體球員特別開球，將本季使用的練習球拋送給球迷。這些球都是經過球員們苦練時一次又一次全力揮擊和奮力投擲，2天賽前將各拋出120顆練習用球給球迷，感謝球迷今年球季120場比賽的陪伴與支持。

球團也將今年10個主題日Logo特製成「黃衫軍英勇徽章」，每場比賽內野前6,000名入場的球迷都可獲得一個，10款樣式包裝採用封閉式隨機贈送，球迷們都有機會抽中自己最喜愛的徽章。

至於開幕戰發出的「主題戳章蒐藏卡」，最後二枚戳章也會在感謝有你主題日出現，2天蓋滿全部戳章，就可獲贈一整套黃衫軍英勇徽章（每日限200套，換完為止）。

9/17、18賽後將舉行「黃衫力量搖滾之夜」感謝演唱會，邀請球隊加油歌以及應援歌曲的原唱樂團現場演出，和球迷們飆唱Live版應援曲，一起回味今年精彩的10個主題日和每個球場的經典時刻。