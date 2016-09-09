渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味

105年渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽男子組總冠軍王偉軒（左）和女子組總冠軍張倚嘉。（高協提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕105年渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽，今天在新竹山溪地球場落幕，男子組王偉軒以4回合總計283桿第3度封王。女子組張倚嘉愈打愈順，以總計301桿首次在渣打排名賽拿下總冠軍。

去年的男子總冠軍王偉軒，沉寂了一段時間後，今天第4回合擊出71桿，後來居上，以總計283桿，繼去年在彰化球場的秋季賽之後，第3度在渣打全國排名賽封王。

劉永華連續3天打出低於標準桿的紅字成績，但最後1回合表現失常，讓出總冠軍寶座，僅以4回合總計285桿拿下男子公開組冠軍。

女子組張倚嘉前兩回合只擊出78桿和77桿，但後兩回合持續進步到74桿、72桿，最後以總計301桿拿下首座女子總冠軍獎盃。

山溪地球場未受本週天氣不穩定影響，連日賽事皆進行順利。男A組賴彥丞在首回合，女A組曾彩晴在第2回合，都擊出正式比賽首次一桿進洞。

前籃球國手邱宗志之子邱靖以2回合172桿，連3季在男D組封王，下次季賽將挑戰男C組；陳季群今天後來居上，以2回合163桿在男C組成功衛冕。

2016渣打秋季排名賽賽各組冠軍名單如下：

男子總冠軍王偉軒（283桿）

男公開組 劉永華（285桿）

男A組 楊浚頡（285桿）

男B組 楊孝哲（292桿）

男C組 陳季群（163桿）

男D組 邱靖（172桿）

女子總冠軍張倚嘉（301桿）

女公開組 江婉瑜（307桿）

女A組 蔡褘佳（302桿）

女B組 謝佳彧（309桿）

女CD組 吳純葳（163桿）