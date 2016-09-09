中職》陳金鋒重回一軍先發 8/28後首度出賽

陳金鋒今晚先發出賽。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕Lamigo桃猿今晚作客中信兄弟，「台灣巨砲」陳金鋒重回一軍先發陣容，擔任6棒指定打擊，猿隊總教練洪一中表示，陳金鋒身體狀況已無大礙，因此讓他上場。另外，因肩傷休兵的詹智堯，今進行右肩關節鏡手術，也已順利完成。

陳金鋒因肩頸不適，9月1日下二軍休養，今天重返一軍，繼8月28日再度先發出賽，但因賽前突然下起大雨，比賽將延後開始。另外，猿隊也把洪宸宇升上一軍，林國裕和翁克堯則降二軍。

詹智堯今天進行右肩關節鏡手術。（取自詹智堯臉書）