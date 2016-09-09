中職》台南終於放晴 球場補紅土逾140包
2016/09/09 18:55
〔記者徐正揚／台南報導〕台南地區受低壓帶影響，整整下了超過一週的雨，今天天氣終於放晴，統一球團一大早就著手整理場地，晚間對義大犀牛3連戰第1場得以順利進行，場務人員個個皮膚曬得通紅，光是紅土就補了超過140包，成本近2萬元。
連日大雨造成台南棒球場紅土大量流失，賽前補百包紅土才讓比賽得以進行。（記者黃志源攝）
台南球場。（資料照，記者黃志源攝）
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