羽球》煎熬度過半年復健期 李佳馨復出奪亞軍

羽球選手李佳馨（左二）、許仁豪（左三）與白馭珀（右二）出席長庚運動傷害防護研習位前記者會。（長庚提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017台北世大運的培訓選手李佳馨，3月發現髖關節盂唇破損，決定動關節鏡手術，她在長庚醫療團隊照顧下，手術相當成功，復健之路也有防護員相伴，經過6個月復健，她在全國第二次排名賽，摘下女單亞軍，復出首戰就寫下佳績。

李佳馨曾在奧克蘭、波蘭羽球錦標賽等國際賽會奪冠，她經過長年的訓練與密集的比賽，下肢逐漸出現狀況，經電腦斷層掃描檢查，懷疑髖盂唇有破損，進而接受關節鏡手術治療。

經歷6個月的術後復健，在第二次羽球全國排名賽獲得亞軍。李佳馨表示，「復健的過程令人煎熬，只能做簡單的動作維持體能，在這半年的復健和自我調整，真實感受到身體健康對運動員的重要性。」

長庚運動醫學團隊今年特別選定羽球為主題舉辦傷害防護研習會，於9月24日在高雄長庚舉行，羽球國手白馭珀、許仁豪、李佳馨今天在研習會前記者會，分享運動傷害經驗。

目前世界排名第21的白馭珀表示，「羽球比賽是不分賽季的，一年四季都有重要賽事，曾因主辦場地過硬不符合標準的羽球賽事，加速運動傷害程度，當下痛到走不動。」

白馭珀表示，接觸長庚運動醫學團隊後，傷病及過度疲勞大大降低，她更懂得保護自己，非常感謝長庚團隊們的支持與照顧。