中職》陳仕朋首次牛棚練投 動作被評像陳偉殷

陳仕朋練投。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕義大犀牛季中選秀第2輪選入的新秀左投陳仕朋，今天首次進牛棚練投，總教練葉君璋表示，陳仕朋的球質不錯，球也很會跑，出手動作很像陳偉殷，但今年不會上一軍。

陳仕朋以簽約金410萬元、月薪8萬元加盟義大，8月27日起隨一軍練球，今天首次牛棚練投，連隊友們都駐足觀看。捕手方克偉表示，陳仕朋的球在進壘瞬間，有時像伸卡球有時像卡特球，會往兩側急墜，出手前球保護得很好，打者不容易掌握。

葉君璋表示，陳仕朋的出手動作很快，型態很像陳偉殷，目前球速最快約140公里，有機會成長到145公里，今年不會讓陳仕朋上一軍，因為二軍賽季快結束了，應會安排他在秋訓的訓練賽或交流賽登板投球。

陳仕朋練投。（記者黃志源攝）