中職》陳鴻文掛傷號 鄭凱文待命中繼

中信兄弟後援投手陳鴻文因腰部不適下二軍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟「終結者」陳鴻文因腰部不適，今天下二軍休養，總教練吳復連說，希望陳鴻文先把傷養好，好好備戰季後賽，「鴻文有點拉傷，急不得啦，先休息充電一下，調整好再回來。」

陳鴻文至今出賽47場共投55局，在兄弟牛棚角色吃重，目前評估須先休息1週至10天，不過，兄弟近日屢因雨延賽，投手群可稍微喘口氣，吳總表示，本週末3場先發交給3名洋投，鄭凱文則於牛棚待命。

鄭凱文可能代班救援投手。（資料照，記者陳志曲攝）

在陳鴻文下二軍期間，終結者誰來扛？吳總表示要視比賽狀況，有可能是鄭凱文，但鄭凱文也可能提前上場中繼。

吳總表示，10月還有許多補賽，希望屆時傷兵都能陸續歸隊，好好調整，以完整陣容備戰季後賽。