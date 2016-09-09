日職》巨人3轟勝養樂多 明正面對決廣島

長野久義首局首打席開轟。（取自巨人官網）

〔體育中心／綜合報導〕即便廣島封王魔術數字只剩M1，但巨人絕不輕易放棄，面對養樂多，首局靠著長野久義、村田修一合力開轟，首局狂掃4分奠勝基，5：2續留一線希望。

長野久義首打席就開轟，賽季全壘打達到雙位數，創下個人進職棒2010年起，年年都至少10轟，老將村田修一更在2人在壘時轟出3分砲，單場4支3外加3打點，龜井善行4上也開轟，讓巨人比賽前段就搶下絕對優勢。

村田修一不只開轟還繳出猛打賞。（取自巨人官網）

4分領先讓巨人先發大竹寬放膽投球，7局只被敲4安，唯一失1分是巴倫汀（Wladmir Balentien）陽春砲，退場保有4分領先，不過近況不佳的巨人終結者澤村拓一，9下又挨巴倫汀單場第2轟，近7場出賽4場有掉分，防禦率7.71，所幸仍成功鎖定勝局。

贏球後巨人明天將正面對決廣島，廣島預計派出黑田博樹掛帥，只要廣島不輸就確定拿下央聯例行賽王位，下午5點將由FOX體育台播出央聯封王戰。