〔體育中心/綜合報導〕教士今在主場14:1海電洛磯,5局結束早已領先10分,無緣反撲的洛磯開始苦中作樂,帕拉(Gerardo Parra)甚至在休息區嘗試鑽木取火。

帕拉竟然就在場邊用斷棒嘗試點火。(取自影片)

8上教士12分領先洛磯,一旁待在休息室的帕拉就這樣拿起斷棒,模仿原始人鑽木取火,鑽完還拿給一旁隊友看棒子是否摩擦生熱,場面十分有趣。