日職》陽岱鋼中斷連11場安打 火腿重回首位
2016/09/09 20:50
〔記者石毓琪／綜合報導〕休兵一日，火腿今作客樂天，對上王牌投手則本昂大，首局強攻4分奠定勝基，另一地軟銀3：4不敵歐力士，火腿繼8月25日短暫登頂後，再次爬回洋聯首位。
開局西川遙輝失誤上壘，2出局後，則本昂大因安打、保送攻占滿壘，萊爾德、大野獎太適時一擊，火腿攻下4分領先，樂天雖在洋砲佩雷茲、惠勒開轟下追回2分，不料9上川井貴志在敬遠大谷翔平後，還是被中田翔掃出中外野3分砲拉開比數，終場火腿8：2收下勝利。
此役，台將陽岱鋼熄火，除了首打席獲得保送，連三打席都被三振，9上最後一次打擊機會擊出滾地球出局，中斷連續11場安打，不過他在首局跑回1分。前2戰都繳出完投勝的增井浩俊，今天7局只失1分，還飆出10K，上一次火腿8月25日攻頂成功，也是增井浩俊先發。
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