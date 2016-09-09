日職》吳念庭單場兩安 菊池雄星退羅德奪完投勝（影音）
2016/09/09 20:17
〔記者粘藐云／綜合報導〕效力西武的旅日小將吳念庭今天與羅德一戰擔任先發游擊手，打第9棒，繳出4打數2安打成績；西武在先發投手菊池雄星完投9局僅失1分的帶領下，終場以8：1擊敗羅德。
西武在2局下半靠著山川穂高2分砲先馳得點，3局上半，羅德敲出兩支安打加上高飛犧牲打追回1分，雙方戰成1：2。
5局下半、1出局，吳念庭安打開啟攻勢，西武連續安打吞下4分大局奠定勝基，7局下半再追加2分，最後以7分之差擊敗羅德。
吳念庭首打席雖吞下三振，但5局下半、6局下半皆有安打演出，總計4打數2安打，目前打擊率為2成41。
西武先發投手菊池雄星此役完投9局，被敲出6支安打僅失1分，送出4次三振、3次保送，目前防禦率2.36，收下個人本季第11勝、本季初完投勝，也連9場比賽未嚐敗投。
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