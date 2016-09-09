中職》未來中心棒次誰扛？郭泰源：蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷

統一獅打者鄭鎧文。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅下個世代的中心棒次由誰扛？總教練郭泰源看好蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷。

郭總指出，蘇智傑是今年的選秀狀元，打擊在新一代打者中比較全面性，加上腳程也不錯，很適合打第3棒，由於他有長打實力，甚至有拚年度全壘打王的實力。

剛以21轟改寫中職新人單季最多全壘打紀錄的鄭鎧文，則是第4棒的有力人選，雖然單季被三振108次已經打破中職紀錄，郭總卻不是那麼擔心，「很多強打者在剛打職棒時，被三振數也很多，他還需要時間，去磨鍊比賽經驗。」他說。

至於第5棒，郭總認為，潘彥廷游擊守得不錯，如果打擊練得起來，有能力扛第5棒；也有機會爭取先發游擊手的陳傑憲，很適合打第1、2或9棒。

統一獅打者蘇智傑。（記者黃志源攝）

潘彥廷。（記者黃志源攝）