中職》統一獅回饋台南基層棒球 捐贈200萬元球具器材
2016/09/09 20:32
〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天邀請台南市19支三級棒球隊到場看球，賽前舉行「回饋台南基層三級棒球」儀式，由領隊蘇泰安代表球團捐贈總值新台幣200萬元的球具器材，台南市則由副市長顏純左代表受贈。
統一獅捐贈球具給台南地區三級棒球。（記者黃志源攝）
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