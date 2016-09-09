日職》巨人贏球廣島迷超爽 全因明天黑田扛先發
2016/09/09 21:28
黑田博樹明天將先發嘗試替廣島拿下央聯王位。（資料照，日刊體育）
〔體育中心／綜合報導〕廣島今天休兵無法自力封王，巨人也5：2贏球無法助攻廣島，但場外廣島迷卻傳出陣陣歡呼，因為明天將與巨人直接槓上，又是黑田博樹先發，讓廣島迷甘願晚1天慶祝。
不少廣島迷今天守在電視機前，竟是清一色幫巨人加油，期待封王戰明天登場，直到勝利瞬間，廣島迷歡聲雷動，不少人都高喊：「黑田！」，據日媒報導，明天東京巨蛋廣島巨人戰，票早已銷售一空，畢竟廣島迷苦等25年又有機會拋彩帶，當地球迷早已為之瘋狂。
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