台灣隊力搏加拿大保冠軍戰門票 今日重點賽事

早安！今天雖然是星期六，但很多人還是要補上班、上課，覺得很無精打采嗎？快來看看有什麼精彩的比賽提振精神吧！

道奇王牌投手克蕭今強勢回歸，先發對決馬林魚「魚王」費南德茲，兩位王牌投手正面交鋒，會擦出什麼火花呢？

女子棒球世錦賽台灣隊吞下2連敗後，今天早上8：30將迎戰加拿大力保晉級冠軍戰機會。

亞洲大學女子籃球賽持續在泰山體育館熱戰，台灣隊以預賽3連勝的成績挺進四強，今天下午15：30將遇上強敵南韓，力拚冠軍賽門票，也希望有機會將首座亞大女籃冠軍盃留在台灣。

亞洲挑戰者盃台灣隊男籃首戰將遇上印度，能否搶下開門紅，值得期待，比賽將於早上8：45開打。

火腿在下午1點迎戰樂天，昨天打擊熄火的陽岱鋼，今天能否恢復手感呢？

晚間中職依舊兩地開打，統一獅在主場迎戰義大犀牛，中信兄弟則在洲際棒球場對決Lamigo桃猿。

今日女子棒球世錦賽重要賽事

8：30台灣VS加拿大（緯來體育台直播）

今日MLB重要賽事

7：00道奇VS馬林魚 （FOX體育台直播）

今日日職重要賽事

13：00樂天VS火腿 （FOX體育台直播）

17：00巨人VS廣島 （FOX體育台直播）

今日中職賽事

18：30義大犀牛VS統一獅（FOX體育二台直播）

18：30Lamigo桃猿VS中信兄弟（緯來體育台直播）

今日美網賽事

男子四強 錦織圭 VS 瓦林卡

亞大女籃重點賽事

15：30 台灣VS南韓