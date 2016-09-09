中職》本週換球？選手：球比較不會飛

義大犀牛右外野手林哲瑄。（記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕職棒本季全壘打紀錄頻被打破，比賽用球的問題一直被各界討論，但到了本週義大中外野手林哲瑄及投手賴鴻誠皆表示，球似乎比較不會飛了。

義大犀牛後援投手賴鴻誠（資料照，記者陳志曲攝）

林哲瑄表示，前天（7日）陳俊秀打出一顆飛球，原以為會成為全壘打，結果被接殺；林泓育擊出的全壘打感覺也沒有之前會飛。

賴鴻誠也說，這幾天的全壘打似乎是靠著順風形成，球比較不會飛。他表示如果投出的球被打成飛球接殺，他會要求繼續用那顆球，感覺可能對投手比較有利。

從數據來看，職棒下半季以來總計打了64場，4隊累積173轟，場均2.70轟，打擊率0.317；而近15場比賽，4隊累積29轟，場均1.93轟，打擊率為0.297，似乎確有下降趨勢。網友也在網路上熱烈討論「合理懷疑球換了」，但職棒賽務部主任張文雄表示：「比賽用球跟之前一樣，並沒有更換。」