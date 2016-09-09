中職》打者神隱投手神勇？ 近兩週場均全壘打下滑

蔣智賢目前暫為聯盟全壘打王。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職呈現「打優於投」的局面，不過近兩週投打稍微平衡，數字會說話。

下半季從7月1日點燃戰火，一直到8月27日陽耀勳敲出驚天一擊全壘打的比賽，中職總計打了64場，4隊累積173轟，場均2.70轟，這段期間聯盟打擊率0.317、長打率0.497、平均每場兩隊得分合計為14分，聯盟團隊防禦率高達6.27，洋投防禦率5.62。

從8月28日至今天台南獅犀牛戰結束，總計進行15場比賽，4隊累積29轟，場均1.93轟，這段期間聯盟打擊率為0.297、長打率0.449、平均每場兩隊得分合計為11分，聯盟團隊防禦率為4.79，洋投防禦率降至3.71，各項數據都與下半季前半段有一段不小差距。

如果光從帳面投打數據來看，今年中職投打不均的態勢，近兩週稍微平衡一點，接下來各隊還有18至22場比賽要打，打者優勢是否不再明顯？值得關注。