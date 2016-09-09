中職》「最恐怖第9棒」李宗賢2場5安 迎來富邦接手後3連勝
2016/09/09 22:32
李宗賢2場比賽敲出5安，助隊取得3連勝。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕藍斯佛連續2場交出優質先發，李宗賢連續2場至少2安包辦勝利打點，聯手幫助義大犀牛以6：2擊敗統一獅，確定由富邦接手後3戰全勝，下半季21勝追平暫居首位的Lamigo桃猿。
繼3日用112球投8局挨6安失1分後，藍斯佛今天用108球投6局挨7安失1分，連續2場對獅交出優質先發，他指出，由於連續2場都對獅，對手進攻策略明顯改變，臨場狀況完全不同，這場他被消耗不少球數，被打的安打也比上次多，但還是完成自己的工作。
李宗賢前天4打數3安打，4局下打回超前分，昨天4打數2安打，2局上助義大2：0先馳得點，儼然是最恐怖的第9棒，他表示，2場共敲5安，很意外也很高興，只想穩定保持好狀況並延續下去，不會強求硬拚生涯首轟，「先把擊球點做好，球自然會飛出去。」他說。
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