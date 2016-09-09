2016世界盃拔河賽！ 我小將至今摘3金

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

〔記者梁珮綺／台北報導〕衛冕成功！景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，目標是蟬聯冠軍，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌，包括前天U23女子500公斤公開賽在內，我國已拿下3金。

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

我國代表隊在女子540公斤公開賽對戰美國Oregon、瑞典Stenungsund A、蘇格蘭Ayrshire、荷蘭Gelderswoude、英格蘭Gloucester ACF、英格蘭Kilroe及拉脫維亞Ozoli A等7隊，全數以2比0取得預賽第1名資格進入4強，以2比0完勝蘇格蘭Ayrshire隊，冠亞軍對戰荷蘭Gelderswoude隊，同樣2比0，金牌入袋。

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

世界盃室外拔河賽每2年舉辦一次，景美女中與台師大從2010年組成拔河聯隊參賽，2010年的女子540公斤公開賽拿下亞軍、2012年拿下季軍、2014年一舉奪冠，今年更是衛冕成功。

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間9日晚上8點30分進行女子540斤公開賽，我國小將一路過關斬將，以2比0「完封」所有隊伍，抱回金牌。（景美女中提供）

而昨天深夜的女子500公斤公開賽，台灣小將也奪得冠軍，完成4連霸，景美女中秘書黃郁博表示，今年報名參加女子500公斤公開賽隊伍眾多，共有14支，預賽時分成分成A、B組比賽，2組各取前2名進入前4強，我國分配到B組，除與瑞典Stenungsund A隊打成1比1平手外，其餘皆以2比0的成績取勝，為預賽第1名，打4強賽時，則成功完封A組第二名的英國Army Ladies隊，晉級冠亞軍，最終擊敗瑞士Sins A隊，衛冕成功。

不過，雖在女子組部分傳捷報，男女混合600公斤公開賽則失利，無緣4強，黃郁博坦言，男女混本就是歐洲隊強項，歷屆公開賽我國沒有得名過，錦標賽最佳名次則為第6名。