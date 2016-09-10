NBA》騎士惹麻煩！尚柏特呼麻又酒駕遭起訴

尚柏特酒駕遭警方起訴。（取自TMZ）

〔體育中心／綜合報導〕騎士官方昨日發表聲明，替補後衛尚柏特（Iman Shumpert）於今年8月因危險酒駕遭捕，根據《TMZ》報導，警方表示在尚柏特的駕車上搜出少於1盎司的瓶裝大麻，尚柏特承認吸食後駕駛，遭當地警方以酒駕、藏有大麻兩項罪名起訴。

根據外電報導，尚柏特當時拒絕接受血液測試，最終被警方扣上手銬移送。目前本案仍未開庭，騎士官方聲明在此案結束前，不會發表回應，亦不確定是否影響尚柏特下季比賽出席。



尚柏特是騎士後場重要防守球員，多以板凳出發，上季可貢獻5.8分、3.8籃板、1.7助攻、1抄截。

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尚柏特是騎士後場防守大將。（資料照，美聯社）