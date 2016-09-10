NBA》電視轉播新約上路 NBA收益上看2500億
2016/09/10 08:22
NBA收益逐年上漲。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕下季NBA新電視轉播合約將正式生效，隨著轉播權利金的調漲，聯盟收入、球員薪資都跟著水漲船高，《ESPN》報導指出，預估下季聯盟收入將達80億美元（約2500億新台幣），直逼MLB、上看NFL。
根據《富比世》統計，2014-15球季，NBA共30支球隊能創造52億美元收入，淨收入為9億，若下季能如預期達80億美元，將創下史上最高紀錄，收入成長達54%。
北美四大職業運動在過去十年，仍以NFL的收益獨佔鰲頭，根據統計，2015年NFL的收入高達130億美元，居次的則為MLB的95億，第3則為NBA的52億，排名最末的是NHL職業冰球的37億。
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