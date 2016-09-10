美網》莫菲斯出奇招沒用 球王仍闖決賽拚衛冕

喬科維奇闖進美網決賽。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），在美網準決賽以6：3／6：2／3：6／6：2擊敗法國好手莫菲斯（Gael Monfils），近7年6度闖進美網決賽，離衛冕僅差一步。

開賽喬科維奇便展現球王實力，連破莫菲斯2個發球局取得5：0絕對領先。不過莫菲斯突然改變策略，用大量切球避免與喬科維奇互抽，出乎意料的奇招讓他連拿3局，但喬科維奇仍保住發球局拿下首盤，第二盤更僅花29分鐘便獲勝。

莫菲斯在第三盤力圖振作，雖首局就遭喬科維奇破發，但他連破帶保連拿5局拿下該盤；可惜第四盤氣力放盡，遭球王連破最後3個發球局，拱手讓出勝利。

ESPN球評、前世界球王John McEnroe對莫菲斯策略相當不以為然，比賽中便直言此舉相當不專業。莫菲斯表示他很難過遭一代傳奇批評，「我嘗試成為最好的球員，這代表你得不斷進步，尤其當對手太強時，你得改變。我知道這不符合傳統理論，但我想打得更出色。」

莫菲斯出奇招仍無法擊敗球王。（歐新社）