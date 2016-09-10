MLB》韓國正妹女團大秀特技開球 紅到大聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今年才成立的韓國13人女團「宇宙少女」日前受邀擔任開球嘉賓，成員中個個臥虎藏龍，驚人的開球特技不僅紅遍韓、日、台，也受到大聯盟的關注。

宇宙少女共帶來3樣不同的開球秀，首先是大秀啦啦隊舞蹈，並組成「人體金字塔」開球，隨後領舞兼副唱程瀟Cosplay成知名電玩《快打旋風》人氣女角春麗。她在熱身時就展現驚人的柔軟度，秀出朝天蹬伸展筋骨，上投手丘後更連續表演一字馬、空手翻、凌空側踢等動作，再將手中的球丟出，瞬間成為場上「嬌點」。

而最後一名成員則是跳完彩帶舞後，再以單腳側翻大車輪開球，讓轉播的主播也發出讚嘆的驚呼。