MLB》曹錦輝在內 道奇傷兵破大聯盟紀錄

曹錦輝也是道奇眾多傷兵的其中一員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今宣布將右投手弗里亞斯（Carlos Frias）放進60天傷兵名單，這是他們本季第28位傷兵，超越2012年紅襪隊的傷兵人數，締造大聯盟新紀錄。

道奇本季深受傷兵所擾，尤其是先發投手，包括克蕭（Clayton Kershaw）、諾里斯（Bud Norris）、伍德（Alex Wood）、安德森（Brett Anderson）、柳賢振、希爾（Rich Hill）、卡茲米爾（Scott Kazmir）與麥卡錫（Brandon McCarthy）等人，都曾於本季進入傷兵名單。

道奇滿出來的傷兵名單，包括台灣投手曹錦輝，他在5月24日被放進15天傷兵名單，並於6月23日轉入60天傷兵，上月確定接受骨刺清除手術，本季不再出賽。

即便道奇傷兵眾多，陣容深度仍有目共睹，今天賽事開打前，道奇79勝60敗高居國聯西區龍頭，總教練羅伯斯（Dave Roberts）有機會執教首季就拿下分區冠軍。