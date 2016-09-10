NBA》新勇士已臻完美？ 柯爾透露有弱點

柯爾受訪時透露勇士弱點。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士組成超豪華陣容，各界看好勇士戰力翻倍、預約下季總冠軍，但主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時卻表示勇士尚未達到完美，仍有很大缺點。

根據《CSN》報導，柯爾表示，「我想我們新球季最大的缺點就是防守，過去引以為傲的籃框保護恐怕不再，內線可能會陷入窘境。」

勇士為得杜蘭特，不得以失去波格特（Andrew Bogut）、伊齊利（Festus Ezeli）兩名禁區大將，雖然隨後以底薪簽下威斯特（David West）、帕丘利亞（Zaza Pachulia），但柯爾認為對調度上仍有非常大的不同。

雖然先發仍保有小陣容的速度與優勢，但勇士主要替補陣容與上季相比，僅剩伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）兩人留下，柯爾強調改變刻不容緩，「我會想念離開的人，所幸我們已找來不錯的幫手取代。我們必須讓一半的人去適應打法、風格及球隊文化。」