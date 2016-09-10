NBA》AI破不敗金身！歐尼爾：湖人差點是最棒總冠軍隊伍
2016/09/10 09:23
〔體育中心／綜合報導〕2016年籃球名人堂頒獎典禮今天登場，「移動長城」姚明、「俠客」歐尼爾與「戰神」艾佛森將成為名人堂球星一員。談到2001年總冠軍賽與艾佛森交手，歐尼爾受訪時表示，若沒有他，湖人將成為史上最佳總冠軍。
湖人2001年季後賽靠著歐尼爾和布萊恩所組成的「OK連線」橫掃對手，在當年總冠軍遭遇東部霸主費城七六人，外界也一致看好湖人能將實力差一截的七六人剃光頭，締造首度季後賽全勝紀錄，但總冠軍首戰，「戰神」艾佛森給紫金軍團當頭棒喝，轟下48分、6助攻、5籃板，率七六人取得冠軍賽首勝，也中止湖人季後賽的11連勝，雖然最後七六人仍以1：4敗給湖人，無緣拿下總冠軍，但艾佛森以一人之力對抗OK連線的畫面，也被視為總決賽的經典場面之一。
談到這一段，歐尼爾受訪時表示，「當時雖然我們在2001年取得15勝1負的季後賽最佳成績，但如果艾佛森沒從魯（Tyronn Lue）的身上跨過去，我們將會成為NBA史上最棒的總冠軍球隊。」
「胯下之魯」的畫面也成為NBA季後賽的經典。（取自網路）
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