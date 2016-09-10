NBA》唱國歌不起立 杜蘭特：支持捍衛信念的人
2016/09/10 09:56
杜蘭特。（路透社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕為抗議近來美國黑人無端遭殺害，NFL四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）在奏國歌時拒絕起立，在美國引起軒然大波，今日甫加入勇士隊的杜蘭特（Kevin Durant）發言表示支持。
「我支持任何捍衛自己信念的人，」杜蘭特表示，「卡佩尼克只是為信念奮鬥，這正不是我們國家之所以偉大的原因嗎？我認為他並不想冒犯任何人，只是想傳達他的觀點。」
NFL總裁Roger Goodell曾表示他不支持卡佩尼克的作法，但承認他有權抗議；而杜蘭特的隊友、連兩屆MVP柯瑞（Stephen Curry）也支持卡佩尼克。
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