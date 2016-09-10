NBA》波許急著想上場 熱火搖頭說不要

波許至今仍未得到上場許可。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火明星前鋒波許（Chris Bosh）上季因血栓賽季提前報銷，一度傳出將被迫退休，但波許拒絕就此罷休，近期積極投入訓練，宣告下季回歸。不過球團卻與球員持不同調，根據外電報導，波許至今仍未獲得出賽許可。

《邁阿密先鋒報》指出，波許對於身體狀況非常有信心，但是熱火球團不願冒險，還沒有向聯盟開出「可以打球」的醫學許可。

波許下季薪資高達2300萬美元（約70億新台幣），加上近兩年健康拉警報，日前曾傳出熱火高層積極說服波許退休，方能清出薪資額度供球隊重建。

根據NBA規定，若醫生經過評估後仍判定患有血栓的波許禁止上場、仍有危及性命的疑慮，且不能在2017年2月9日前回歸的話，聯盟將強制執行退休，值得一提的是，熱火球團仍必須支付波許所剩的合約薪水，但不會佔據球隊薪資空間。

波許上季雖僅出賽53場，但仍留下場均19.1分和7.4籃板的優質成績，若波許能找回健康，勢必能彌補球隊禁區戰力。