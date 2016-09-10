NBA》入選名人堂 艾佛森演說又淚崩
2016/09/10 10:31
布朗與艾佛森。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2016年籃球名人堂頒獎典禮今天登場，「移動長城」姚明、「俠客」歐尼爾與「戰神」艾佛森攜手進入名人堂。艾佛森今天致詞時淚崩感謝一路上扶持他的教練，並感謝費城球迷的一路支持。
穿著深具個人特色的艾佛森，今年難得穿西裝出席盛會，他上台演說時受到全場熱烈歡呼，他談到自己的引薦人、大學教練湯普森（John Thompson）數度哽咽，「是他拯救了我的人生。」也感謝另一名引薦人、費城七六人前教練布朗（Larry Brown），艾佛森說，如果沒有他，自己就無法拿下MVP。
艾佛森也感謝母親和家人的支持，也提到「籃球之神」喬丹，「如果沒有他，自己不可能進入名人堂。」他也談到第一次見到喬丹的時候，「那一切好不真實，我一直從頭看到他的喬丹鞋，懷疑自己是不是在作夢。」最後，艾佛森也感謝費城球迷，下台時全場也響起「MVP」的歡呼聲。
艾佛森。（路透）
艾佛森致詞完後與大學恩師湯普森擁抱（美聯社）
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