美網》瓦林卡拍落錦織圭 生涯首闖美網決賽

瓦林卡闖進決賽。（歐新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕瓦林卡（Stan Wawrinka）今以4：6／7：5／6：4／6：2擊敗「亞洲一哥」錦織圭，生涯首次闖進美網決賽，將與現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）交手，瓦林卡曾在去年法網擊敗他奪冠。

錦織圭首盤第5局成功破發，順利拿下第一盤；但後兩盤分別在關鍵第12、10局遭大會第三種子破發，陷入1：2落後危機。

第四盤錦織圭一發成功率降至50%以下，非受迫性失誤也比對手多出7個，雖破了瓦林卡1個發球局，但也被破了3次，最後2：6不敵對手，無緣第二次美網決賽。

這是瓦林卡生涯第3次打進大滿貫決賽，前兩次分別為2014澳網與2015法網，且兩次皆打贏當時的世界球王納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇，決賽勝率100%