棒球》女子世錦賽惜敗加拿大 台灣無緣闖決賽

台灣不敵加拿大。（取自WBSC推特）

〔記者林柏辰／綜合報導〕台灣隊今日在女子世錦賽關鍵戰役面對加拿大，終場1：2惜敗，確定無緣晉級決賽，只能力拚台灣時間明日11點舉辦的銅牌賽。

複賽首戰扣倒南韓，卻連敗給日本與委內瑞拉，今日獲勝才有機會晉級決賽。前三局雙方皆無太多攻勢，4局下余品萱率先上場敲出二壘安打，代跑潘竹瑜靠著對手暴投先馳得點。

但下個半局加拿大立刻靠著安打、失誤與高飛犧牲打追平。兩隊僵持到7局，加拿大攻佔滿壘一出局，靠著內野滾地球衝回致勝分，也粉碎台灣晉級美夢。

台灣隊先發投手黃巧芸力撐6局，僅被敲出3安失掉1分責失，可惜打線遭加拿大先發亞曼達（ASAY Amanda）封鎖，她完投7局飆出8K只失1分。