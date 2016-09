MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚與道奇的王牌大對決,「魚王」費南德茲(Jose Fernandez)7局狂飆14K無失分,技壓傷癒復出的克蕭(Clayton Kershaw),率隊以4:1喜迎2連勝。

克蕭先前因背傷問題,從6月26日就沒有先發過,此役復出投了66球(46球),前2局都掉分,包括瑞爾穆托(J.T.Realmuto)的陽春砲,總計3局,被敲5安,失掉2分,苦吞本季第3敗。不過,他此役也飆出5K,完成連續8季單季三振數超過150次。

前次先發大爆炸(5.2局掉7分)的費南德茲,此役找回王牌身手,總計7局,僅被敲3安,狂飆14次三振,生涯第5次,本季第3次,勇奪本季第14勝。

費南德茲14K追平生涯紀錄。(美聯社)