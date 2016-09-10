MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分
2016/09/10 10:47
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚與道奇的王牌大對決，「魚王」費南德茲（Jose Fernandez）7局狂飆14K無失分，技壓傷癒復出的克蕭（Clayton Kershaw），率隊以4：1喜迎2連勝。
克蕭先前因背傷問題，從6月26日就沒有先發過，此役復出投了66球（46球），前2局都掉分，包括瑞爾穆托（J.T.Realmuto）的陽春砲，總計3局，被敲5安，失掉2分，苦吞本季第3敗。不過，他此役也飆出5K，完成連續8季單季三振數超過150次。
前次先發大爆炸（5.2局掉7分）的費南德茲，此役找回王牌身手，總計7局，僅被敲3安，狂飆14次三振，生涯第5次，本季第3次，勇奪本季第14勝。
費南德茲14K追平生涯紀錄。（美聯社）
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