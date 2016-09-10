NBA》左虧AI右捧歐尼爾 姚明：休士頓是第2個家

姚明正式入選名人堂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「移動長城」姚明今天正式入選籃球名人堂，上台致詞時除了感謝一路上支持他的教練、球迷和家人外，他也相當感謝同時入選名人堂的「俠客」歐尼爾，他笑說：「和你比賽總讓我想起殺不死我的必讓我更強大。」

姚明是第一位上台演說的入選者，他一上台就虧了另一名名人堂入選者艾佛森，他說：「當知道自己是第一個上台，我覺得應該是有人搞錯了，別笑我是認真的，我認為應該讓艾佛森先上台，因為我比他需要更多的『練習』。」姚明的幽默也讓現場頓時哄堂大笑。

姚明致詞時感謝籃球生涯中所有支持他的教練和隊友，他認為自己是地球上最幸福的球員，不僅擁有好隊友，也有好對手促使自己進步，每次和歐尼爾對決，都讓他想起殺不死我的必讓我更強大。姚明最後也感謝休士頓火箭和球迷，「休士頓永遠是我的第2個家。」