MLB》本季首位20勝投手 每場火力支援竟高達…
2016/09/10 11:23
波瑟羅是本季首位20勝投手。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕本季獲得全大聯盟最多火力支援的紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello），今天主投7局僅掉2分，隊友也挹注龐大火力以13：3擊敗藍鳥，波瑟羅成為本季首位20勝投手。
今天賽事開打前，波瑟羅平均每場比賽可獲6.52分支援，全大聯盟最多，此役再度展現他的好人緣，隊友前4局就攻下5分，7局上更是狂敲6安，包括柏格茲（Xander Bogaerts）與拉米瑞茲（Hanley Ramirez）全壘打，單局狂轟6分。
除了隊友打得好，波瑟羅也很爭氣，此役主投7局，僅被敲6安，另有7次三振，失掉2分，他也是紅襪隊繼2007年貝基特（Josh Beckett）之後，再出現單季20勝的投手。
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