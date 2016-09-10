NBA》吹氣男孩再出發 下季改當鵜鶘
2016/09/10 12:03
史蒂文森下季轉戰鵜鶘。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今夏的自由球員市場開市以來，成為自由球員的「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）一直乏人問津，所幸在季前訓練開始前，史蒂文森通過試訓、找到歸屬，下季落腳鵜鶘再出發。
今年25歲的史蒂文森曾是溜馬的先發主力，但自從2014年加盟黃蜂後，生涯各項數據嚴重下滑，並傳出負面消息，與隊友、教練屢屢發生不和，成為「休息室毒藥」。去年夏天轉戰快艇，上季又在交易截止日前被送往灰熊。
史蒂文森從快艇轉戰灰熊後表現漸佳，上場26.6分鐘可貢獻14.2分、4.4籃板、2.8助攻。
相關新聞
- NBA》左虧AI右捧歐尼爾 姚明：休士頓是第2個家
- NBA》波許急著想上場 熱火搖頭說不要
- NBA》入選名人堂 艾佛森演說又淚崩
- NBA》唱國歌不起立 杜蘭特：支持捍衛信念的人
- NBA》新勇士已臻完美？ 柯爾透露有弱點
推薦新聞
-
MLB》老大37轟出爐 小熊連兩年90勝（影音）2016/09/10 12:08
-
MLB》缺席2個月 克蕭仍寫123年超鬼神紀錄2016/09/10 11:55
-
MLB》本季首位20勝投手 每場火力支援竟高達…2016/09/10 11:23
-
MLB》克蕭傷癒復出 不敵費南德茲14K無失分2016/09/10 10:47
-
NBA》新勇士已臻完美？ 柯爾透露有弱點2016/09/10 09:37