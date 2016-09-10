NBA》吹氣男孩再出發 下季改當鵜鶘

史蒂文森下季轉戰鵜鶘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏的自由球員市場開市以來，成為自由球員的「舞王」史蒂文森（Lance Stephenson）一直乏人問津，所幸在季前訓練開始前，史蒂文森通過試訓、找到歸屬，下季落腳鵜鶘再出發。

今年25歲的史蒂文森曾是溜馬的先發主力，但自從2014年加盟黃蜂後，生涯各項數據嚴重下滑，並傳出負面消息，與隊友、教練屢屢發生不和，成為「休息室毒藥」。去年夏天轉戰快艇，上季又在交易截止日前被送往灰熊。

史蒂文森從快艇轉戰灰熊後表現漸佳，上場26.6分鐘可貢獻14.2分、4.4籃板、2.8助攻。