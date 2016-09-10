MLB》缺席2個月 克蕭仍寫123年超鬼神紀錄
2016/09/10 11:55
克蕭本季150次三振僅出現9次保送。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）整整休息兩個月，今天總算傷癒復出，雖然僅投3局掉2分，依然飆出5次三振，本季三振數達到150次。不僅如此，他還寫下一項鬼神紀錄。
根據Elias顯示，克蕭本季達到150次三振，竟然只有9次保送，平均每16.6次三振僅會出現1次保送，這是自從1893年在投手丘設置投手板後、第一位能以如此少次保送達到150次三振的投手。
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