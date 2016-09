MLB》老大37轟出爐 小熊連兩年90勝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕芝加哥小熊今日靠著「老大」布萊恩(Kris Bryant)全壘打,2:0完封休士頓太空人,成為本季第1支90勝的球隊,更是睽違85年後首次連續2季達標90勝。

雙方上演投手戰,小熊先發萊斯特(Jon Lester)7局飆7K無失分,拿下本季第16勝;9局登板的「古巴火球男」查普曼(Aroldis Chapman)6球抓到3出局,且球球飆破160公里,拿下第33次救援成功。

太空人瑪斯古夫(Joe Musgrove)也繳出6局優質先發,但5局上布萊恩掃出本季第37轟,兩分砲成為勝負分水嶺。

布萊恩敲出本季第37轟。(USA Today)

小熊連續兩季拿下90勝,隊史上次有此表現已是1928-1930年,1929球季更以98勝54敗的成績闖進世界大賽,但最後1勝4敗輸給費城運動家隊。