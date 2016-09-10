MLB》老大37轟出爐 小熊連兩年90勝（影音）

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〔記者林柏辰／綜合報導〕芝加哥小熊今日靠著「老大」布萊恩（Kris Bryant）全壘打，2：0完封休士頓太空人，成為本季第1支90勝的球隊，更是睽違85年後首次連續2季達標90勝。

雙方上演投手戰，小熊先發萊斯特（Jon Lester）7局飆7K無失分，拿下本季第16勝；9局登板的「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）6球抓到3出局，且球球飆破160公里，拿下第33次救援成功。

太空人瑪斯古夫（Joe Musgrove）也繳出6局優質先發，但5局上布萊恩掃出本季第37轟，兩分砲成為勝負分水嶺。

布萊恩敲出本季第37轟。（USA Today）

小熊連續兩季拿下90勝，隊史上次有此表現已是1928-1930年，1929球季更以98勝54敗的成績闖進世界大賽，但最後1勝4敗輸給費城運動家隊。