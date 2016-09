MLB》馬丁尼茲勝利轟退金鶯 老虎並列外卡第二

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕美聯外卡競爭白熱化,老虎今天靠著V.馬丁尼茲(Victor Martinez)的陽春砲一棒打破僵局,終場以4:3險勝金鶯,這一勝也讓老虎追上金鶯,並列美聯外卡第二。

老虎先發投手富爾默(Michael Fulmer)前5局完全壓制金鶯打線,僅讓對手敲出2支零星安打和觸身球上壘,隊友前5局也給予3分火力支援,但富爾默在第6局遭遇亂流,被史構普擊出2分砲,老虎牛棚8局上也未能守成,被擊出連續安打掉分,讓金鶯追到3:3平手。

但V.馬丁尼茲一棒澆熄金鶯反攻氣燄,他在8局下敲出陽春砲,助隊再要回領先,老虎終結者「K-Rod」羅德里格茲(Francisco Rodriguez)9局上把關成功,奪下本季第40次救援成功,老虎終場就以4:3獲勝。

Your browser does not support iframes.