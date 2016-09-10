MLB》馬丁尼茲勝利轟退金鶯 老虎並列外卡第二

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〔記者張浩群／綜合報導〕美聯外卡競爭白熱化，老虎今天靠著V.馬丁尼茲（Victor Martinez）的陽春砲一棒打破僵局，終場以4：3險勝金鶯，這一勝也讓老虎追上金鶯，並列美聯外卡第二。

老虎先發投手富爾默（Michael Fulmer）前5局完全壓制金鶯打線，僅讓對手敲出2支零星安打和觸身球上壘，隊友前5局也給予3分火力支援，但富爾默在第6局遭遇亂流，被史構普擊出2分砲，老虎牛棚8局上也未能守成，被擊出連續安打掉分，讓金鶯追到3：3平手。

但V.馬丁尼茲一棒澆熄金鶯反攻氣燄，他在8局下敲出陽春砲，助隊再要回領先，老虎終結者「K-Rod」羅德里格茲（Francisco Rodriguez）9局上把關成功，奪下本季第40次救援成功，老虎終場就以4：3獲勝。

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