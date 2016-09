MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基超級新人桑契斯(Gary Sanchez)不僅締造23場11轟史上最快紀錄,身為捕手的他守備也不馬虎,今天出戰光芒的比賽中,他跪地長傳二壘,成功將跑者牽制出局,臂力非常驚人。

根據大聯盟官網指出,桑契斯這記跪地傳球,球速高達84.1英里(約135.3公里)。此外,桑契斯本季面對20次盜壘,成功抓到9次,阻殺率高達45%。

桑契斯不僅在守備上有亮眼表現,此役也轟出本季第12號全壘打,單場4打數2安打,攻擊指數上升至1.124,幫助洋基以7:5擊敗光芒,勇奪6連勝,距離美聯第二席外卡只差1場勝差。

