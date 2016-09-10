MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基超級新人桑契斯（Gary Sanchez）不僅締造23場11轟史上最快紀錄，身為捕手的他守備也不馬虎，今天出戰光芒的比賽中，他跪地長傳二壘，成功將跑者牽制出局，臂力非常驚人。

根據大聯盟官網指出，桑契斯這記跪地傳球，球速高達84.1英里（約135.3公里）。此外，桑契斯本季面對20次盜壘，成功抓到9次，阻殺率高達45%。

桑契斯不僅在守備上有亮眼表現，此役也轟出本季第12號全壘打，單場4打數2安打，攻擊指數上升至1.124，幫助洋基以7：5擊敗光芒，勇奪6連勝，距離美聯第二席外卡只差1場勝差。

桑契斯此役也轟出本季第12發全壘打。（今日美國）