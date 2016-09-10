棒球》要搶要快！絕版大大義快閃2天限量販售
2016/09/10 14:01
義大犀牛即將易手，大義娃娃也將絕版。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦金控將接手義大犀牛，陣中超人氣義大吉祥物「大義」也將告別球場，球迷紛紛排隊購買，限量40隻的大義大玩偶也瞬間完售。義大也特別在官方臉書公告，將在9月10日和21日限量販售大大義玩偶。
義大官方臉書公告表示，比賽現場商品部為絕版商品唯一銷售通路，無其他管道可購買，而球迷最喜愛的大大義玩偶只在9月10日台南球場和9月21日洲際球場限量販售，其餘場次均不販售。
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