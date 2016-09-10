SBL》達欣簽史上最高洋將 兼職寶可夢大師
2016/09/10 14:13
年紀輕輕的布拉，私下是個愛打電玩的年輕人（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕上季季後賽第2輪止步的達欣，面對新賽季同樣來勢洶洶，找回「小四」蘇翊傑又砸大錢找來226公分的洋將布拉（Sim Bhullar），力拚隊史第2座冠軍。
布拉是印度裔加拿大籍，5日剛抵達台灣，今日在中正運動中心亮相，長相看不出才23歲，年紀輕輕的他喜歡玩各式各樣電玩遊戲，及最流行的手遊Pokémon Go，短短一個月已經衝至23等。他說：「來到台灣發現大家都很友善，雖然我有四處去逛街，但目前還沒嚐試台灣美食，暫時都吃美式食物。」
布拉曾在2014年投入NBA選秀，可惜最終落選，但在2015年4月曾與國王簽下10天短約，是首位能在國際籃壇最高殿堂亮相的印度裔球員，期間僅出賽3場平均0.7分、0.3籃板與0.3阻攻。
布拉目前腳踝仍有傷，球團暫時只會讓他在練球時段簡單動一動（記者林岳甫攝）
布拉擁有驚人的身高，連走在路上都引人注目，他住在台北車站附近的公寓式酒店，近來只要上街頭連一旁在玩手機的人，都會張大眼睛看著他。布拉不僅身高驚人，連腳都超級大，得穿上美規22號的特製球鞋，龐大身軀也害他尚未領到球衣，球團目前已拿著兩件4XL球衣進行裁縫。
布拉的腳超級大，一般男生的腳在一旁都顯得小了不少（記者林岳甫攝）
總教練邱大宗認為，布拉私底下就是個品學兼優的乖小孩，但希望他在場上能展現不同的一面。邱總也明白布拉其實只是個23歲年輕球員，經驗仍較為稚嫩，但內線的動作還不錯，也會設法利用團隊優勢去掩蓋他的缺點。
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