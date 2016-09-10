日職》奮不顧身神接殺！樂天洋將吊掛觀眾席（影音）

〔體育中心／綜合報導〕樂天洋將惠勒（Zelous Wheeler）在今天與日本火腿一役中展現美技守備，奮不顧身的接球獲得主場觀眾的喝采。

火腿強打中田翔在3局上1人出局時擊出三壘方向界外飛球，球一路飛向觀眾席，惠勒已到定位並縱身躍起接殺這球，整個人跌進觀眾席，但是他用腳勾住柵欄上緣，手也緊緊抓住欄杆，並未掉下去，隨後有女觀眾推了他一把，他才順利起身返回球場，全場觀眾見到這一幕也不禁鼓掌叫好。