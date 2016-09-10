美網》台將殺手5連勝1盤未失 榮膺美網混雙冠軍
2016/09/10 14:50
席格蒙與帕維奇奪下混雙冠軍。（USA Today）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽混雙冠軍出爐，先前4強擊敗我國詹詠然組合的德國席格蒙（Laura Siegemund）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）後勁十足，決賽以2個6：4扳倒第7種子地主搭檔范德薇格（Coco Vandeweghe）／拉姆（Rajeev Ram），爆冷5連勝1盤未失奪冠。
28歲的席格蒙大器免成，目前女雙排名不過62，至於23歲帕維奇也屈居男雙36，兩人不論名氣或實力都非頂尖，如今卻發揮「一加一大於二」的合作威力，生涯首闖大滿貫決賽就強勢攻頂，而且全部直落2過關，堪稱本屆頭號大黑馬。
詹詠然／塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）之前準決賽遭遇苦戰，6：7（5：7）、5：7不敵同樣非種子的席格蒙／帕維奇，「台塞聯軍」3連勝中斷無緣更上層樓；詹詠然也自2014年起，連3載於紐約法拉盛公園準決賽抱憾止步。
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