設立第三方仲裁小組？ 民眾：誰敢告協會

〔記者卓佳萍／台北報導〕2016體育運動發展論壇今天在劍潭活動中心舉行，針對里約奧運進行檢討，以及根據現有的選、訓、賽、輔與獎作政策評估，其中針對輔導協會組織功能與強化，希望設置仲裁小組處理協會與教練、選手紛爭，但現場有民眾表示，選手哪敢真的告上協會？以後怎麼參加比賽。

強化協會組織、功能的論壇會議由台北市體育局局長鄭芳梵擔任主持人，張至滿擔任引言人，現場有不少單項協會幹部提出對仲裁小組看法，總結為由第三方代表組成仲裁小組，且要嚴謹訂定仲裁小組成員遴選辦法，才能把選手、教練與協會，或是協會與體育署之間紛爭做出最公平、公正的判決。

目前體育單項協會隸屬在內政部人團法，今天論壇主軸之一是積極推動現階段國民體育法第八條研修，增加體育團體法，把關協會組織結構，包括團體會員代表數比例、採購事務之關係人禁止、設立公益理事，協會重要幹部公開徵選等等。

體育發展論壇今天聚集學者、專家與會，教育部長潘文忠、體育署長何卓飛、國訓中心執行長邱炳坤、行政院體育發展會委員陳全壽、陳雨鑫與簡坤鐘等人都到場參加。

2016體育發展論壇今天劍潭舉行。（記者劉信德攝）